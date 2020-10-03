Новая система пенсий в Украине: В Кабмине назвали нюансы

Советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир рассказал, что нужно для развития солидарной пенсионной системы в нашей стране. Об этом Шамбир сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Говорить о накопительной системе пенсий надо, и ее надо запускать, но запускать осторожно. Если мы запустим на всю когорту работающих, конечно, средства, можно сказать, пропадут. Если мы будем запускать осторожно, то мы можем развить эту систему и развивать фондовый рынок. Если мы говорим о развитии пенсионной системы, то мы должны понимать, что солидарная система является основой, и к ней можно привлекать накопительную и другие системы. Но для того, чтобы развивать солидарную систему, есть два основных постулата», – сказал он.

Шамбир объяснил, какие постулаты имеются в виду.

«Первый вопрос – это теневая зарплата и занятость. Здесь у нас источник того, что если мы будем платить взносы, будем платить налоги, то будем что-то иметь – иначе ничего не будет. И второй вопрос, это опять же один из вопросов теневой зарплаты, это поднятие самой зарплаты. Поднимается минимальная зарплата – поднимается средняя зарплата, поднимаются соответственно взносы в пенсионный фонд – это источник для пенсий», – сказал он.