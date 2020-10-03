Участники НВФ поджигали траву на Луганщине, – МВД

Одной из причин пожаров в Луганской области может быть поджог сухой травы участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

Шевченко проинформировал, что наблюдатели из состава Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта участники НВФ, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы огонь шел на украинские позиции.

«Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы, как минимум, по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что хоть придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины», – написал спикер МВД.

Артем Шевченко также проинформировал, что видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.

Первоначально в Офисе генпрокурора сообщили о 11 погибших, местная же полиция 2 октября говорила о 7-ми погибших и 4-х пропавших без вести. Такое расхождение возникло из-за того, что тела 7 погибших на тот момент уже идентифицировали, тела других погибших еще не нашли.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.

Днем 3 октября количество погибших во время пожаров в Луганской области возросло до 11 человек.