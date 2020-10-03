Порошенко попал в больницу с COVID-19

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным COVID-19. Об этом супруга Петра Порошенко Марина сообщила на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

По словам Марины Порошенко, с COVID-19 борются не только Петр Порошенко, но и их дочь.

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего супруга двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения», – сообщила Марина Порошенко.