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Порошенко попал в больницу с COVID-19

03.10.20 17:58
Петр Порошенко / Фото из открытых источников
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным COVID-19. Об этом супруга Петра Порошенко Марина сообщила на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

По словам Марины Порошенко, с COVID-19 борются не только Петр Порошенко, но и их дочь.

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего супруга двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения», – сообщила Марина Порошенко.

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