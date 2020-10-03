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В СНБО рассказали, когда планируют взять на учет украинских пользователей соцсети «ВКонтакте»

03.10.20 18:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Стратегия кибербезопасности Украины и стратегия информационной безопасности будут утверждены в течение полугода. Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обещает обсудить в рамках стратегии кибербезопасности вопросы учета пользователей запрещенной российской соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в аппарате СНБО в ответ на запрос «Суспільне» о том, каким образом будет осуществляться этот учет.

«Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопрос создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства -агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий», – говорится в сообщении СНБО.

В СНБО отметили, что доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому «требует усилий по нейтрализации».

«Российская соцсеть" ВКонтакте ", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации», – отмечается в сообщении СНБО.

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