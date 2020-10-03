Полиция провела отработку Александровки: Результаты

Полицейские из состава Объединенных сил провели отработку Александровки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Мероприятия проводились силами полиции Донецкой области, патрульной полиции совместно с приданными подразделениями Нацполиции и военнослужащими Национальной гвардии. Всего были задействованы около 90 правоохранителей.

Полицейские проверяли по месту жительства людей, которые могут иметь криминальные связи, владельцев зарегистрированного оружия, проводили рейды по безопасности дорожного движения. В целом проверили более 200 человек.

«Во время проверки полиция остановила КАМАЗ с 26 тоннами металлолома, который перевозился незаконно. Предварительно факт квалифицирован по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За административные нарушения составлены 24 протокола. Из них 5 – в сфере разрешительной системы, у нарушителей изъяты 4 единицы охотничьего огнестрельного оружия. Кроме того, привлечены к административной ответственности 18 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Среди них 7 человек управляли транспортом без документов, а трое – превысили скорость», – рассказали в полиции.