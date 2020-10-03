Кабмин согласовал решение о покупке 30 пожарных машин для Донбасса, – Шмыгаль

Правительством согласовано решение о закупке 30 мощных пожарных машин для Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что правительством согласовано решение и предоставлены в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предложения по перераспределению средств на закупку 30 пожарных машин для Луганской и Донецкой областей.

«Как только комитет согласует эти изменения в бюджет, ГСЧС сможет начать процедуру закупки, чтобы в этом году приобрести 30 мощных восьмитонных пожарных машин для двух областей, по 15 каждой», – сказал глава правительства.