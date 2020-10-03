Ермак рассказал, кто и почему пригласил Фокина в ТКГ

Решение о приглашении экс-премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе было коллективным. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

«Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР», – сказал он.

Ермак объяснил, что решения ТКГ не несут политических обязательств для Украины.

«Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ – это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина. Таким образом, люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не нужно переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые происходят в рамках этих консультаций. Но произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение – исключить Фокина из ТКГ», – сказал он.