«Десна» – «Шахтер»: Каштру взял в Чернигов 21 футболиста

В центральном матче 5-го тура УПЛ ФК «Шахтер» на выезде встречается с «Десной». Сегодня вечером 3 октября команда приехала в Чернигов. До места назначения «горняки» добирались на клубном автобусе. Дорога в областной центр заняла чуть больше двух часов, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В Киеве остались травмированные Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили и Евгений Коноплянка. Отметим появление в составе делегации вратаря Евгения Гриценко, а также полузащитника Георгия Судакова.

В предварительной заявке на матч с «Десной» 21 футболист:

вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин;

Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин; защитники: Додо, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко;

Додо, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко; полузащитники: Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Майкон, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон, Марлос, Тайсон, Фернандо, Дентиньо;

Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Майкон, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон, Марлос, Тайсон, Фернандо, Дентиньо; нападающий: Жуниор Мораес.

Матч «Десна» – «Шахтер» состоится 4 октября на стадионе им. Юрия Гагарина. Начало в 17:00.