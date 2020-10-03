«Нормандская встреча» нужна Украине как можно быстрее, – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, стоит ли ждать скорой встречи в Нормандском формате по ситуации на Донбассе. Об этом Ермак сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Точно могу сказать, что все четыре лидера во время телефонных разговоров, в публичных высказываниях не ставят под сомнение необходимость такой встречи. Дальше риторика разнится только в том, что кто-то говорит: давайте выполним сначала то, о чем договаривались в Париже – в чем есть логика, многое из этого уже выполнено. Кто-то говорит о том, что можно встречаться уже. Мое личное мнение – встреча очень нужна именно для того, чтобы были приняты конкретные решения», – сказал он.

Ермак объяснил, зачем нужна такая встреча Украине.

«Нам очень часто говорят, в том числе внутри страны, что нам встреча лидеров в Нормандском формате нужна чуть ли не как самоцель. Это неправда. На сегодняшний день, да, мы самые активные только по одной причине – война идет на нашей территории, гибнут наши люди, и поэтому президент… Для него нет ничего важнее, чем прекратить эту войну на украинских условиях и в интересах Украины. Поэтому мы, безусловно, и дальше будем делать все необходимое, чтобы это произошло как можно быстрее», – сказал он.