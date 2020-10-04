Сводка из зоны ООС за 3 октября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета», – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате среди личного состава Объединенных сил не было. «На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли», – добавили в штабе.

В «ДНР» заявляют, что 3 октября украинская сторона 2 раза нарушила условия перемирия.

«Донецкое направление: подствольный гранатомет – 1 раз (2 гранаты). Мариупольское направление: подствольный гранатомет – 1 раз (1 граната). В зоне обстрела оказались следующие населенные пункты: Спартак, Коминтерново», – заверяют в представительстве «республики» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Жертв среди мирных жителей и повреждений инфраструктуры за прошедшие сутки не зафиксировано.

В «ЛНР» также уверяют о 2 фактах нарушения «режима тишины». «Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Лозовое. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.