Пособие переселенца: Юристы напомнили, кому откажут в назначении помощи

Внутренне перемещенным лицам могут отказать в назначении адресной помощи («пособии переселенца»). Об этом напоминают юристы Норвежского совета по делам беженцев.

Выплаты пособия переселенца регулируются Постановлением Кабинета министров Украины №505 от 01.10.2014 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

«При заполнении заявки о назначении или продлении выплаты государственной ежемесячной адресной помощи необходимо отметить всю достоверную информацию, которая может повлиять на ваше право на получение такой помощи», – отметили юристы.

Так, помощь переселенцу не назначается в случае, если:

любой из членов семьи имеет в собственности жилое помещение или его часть на подконтрольной Украине территории. На подконтрольной территории в учет не берется недвижимость, которая 1) находится вдоль линии разграничения, 2) непригодна для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

любой из членов семьи имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Отметим, что с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных ли составляет 2 197 грн, с 1 декабря будет 2 270 грн. Таким образом сумма на банковском счете (счетах) не должна превышать 54 925 грн и 56 750 грн соответственно.

Кроме этого, пособие переселенца не назначается на членов семей, которые:

находятся на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для престарелых и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения;

находятся на полном государственном обеспечении в школе-интернате, заведении специализированного образования военного (военно-спортивного) профиля;

отбывают наказание в местах лишения свободы.

«В случае, если органы труда и социальной защиты не получат соответствующую информацию при назначении помощи, то будет принято решение о взыскании излишне полученной суммы», – напомнили юристы.