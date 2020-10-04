Попытка убийства валютчика и его семьи: Заказчик преступления сменил уже три СИЗО

Подозреваемому в заказе убийства валютчика из Бахмута продлили меру пресечения. Он будет ждать приговора за решеткой, но локацию все же изменил. Мужчину этапировали из Бахмутского СИЗО в харьковский, передает «Вільне радіо».

Так, в сентябре прокурор Донецкой области подал в суд ходатайство, чтобы подозреваемого оставили под стражей еще на 2 месяца. Сам обвиняемый и его адвокат были против: объясняли, что у подозреваемого есть инвалидность по болезни почек.

Суд все же удовлетворил просьбу прокурора, оставить под стражей предполагаемого заказчика убийства. Обвиняемый будет за решеткой минимум до 20 ноября.

Обвиняемый теперь находится не в Харьковском следственном изоляторе. Поэтому судебные заседания проходят в режиме видеоконференции.

Отметим, что когда подозреваемого задержали, его отправили под стражу в Мариупольское СИЗО. Тогда дело рассматривал Октябрьский районный суд Мариуполя. Затем дело передали в Бахмут и заседание проводили в режиме онлайн. Но чтобы было удобнее рассматривать дело и обвиняемый находился в зале заседаний, его этапировали в Бахмутский следственный изолятор.

Напомним, в июне этого года сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство в Бахмуте. Убить хотели местного предпринимателя, который занимался обменом валют. По данным правоохранителей, задержанный нанял киллера, задачей которого было убить валютчика и всю его семью, забрать из дома жертвы деньги. Речь шла о около 500 тыс. долл. За работу обвиняемый предлагал киллеру 140 тыс. долл.

Однако киллер сотрудничал с правоохранителями. Вместе они сымитировали убийство и отправили фотографии с доказательствами заказчику. Когда тот получил «доказательства», его задержали.

Как рассказали участники рынка обмена валют Бахмута, жертвой киллера чуть не стал «меняла» по имени Владимир и прозвищу «Перец». Этого мужчину часто видели на центральном рынке. Все обменщики каждый месяц приносили ему «мзду», которую он отдавал для крышевания.