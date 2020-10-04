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COVID-19 за сутки: В Украине – 4140 новых заболевших

04.10.20 10:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4140 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 1370 пациентов, скончались 44 человек. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала пандемии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в стране 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 4 397 – летальных;
  • 100 107 пациентов выздоровели.

Коронавирусная болезнь в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 6716 случаев;
  • Волынская область – 8591 случай;
  • Днепропетровская область – 6931 случай;
  • Донецкая область – 4187 случаев;
  • Житомирская область – 6749 случаев;
  • Закарпатская область – 10 168 случаев;
  • Запорожская область – 4507 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 14 232 случая;
  • Кировоградская область – 1179 случаев;
  • г. Киев – 24450 случаев;
  • Киевская область – 9752 случая;
  • Львовская область – 21 194 случая;
  • Луганская область – 1288 случаев;
  • Николаевская область – 3650 случаев;
  • Одесская область – 14 539 случаев;
  • Полтавская область – 2812 случаев;
  • Ровенская область – 13 107 случаев;
  • Сумская область – 5171 случай;
  • Тернопольская область – 14 295 случаев;
  • Харьковская область – 20 518 случаев;
  • Херсонская область – 1427 случаев;
  • Хмельницкая область – 6801 случай;
  • Черновицкая область – 15123 случаи;
  • Черкасская область – 4480 случаев;
  • Черниговская область – 4595 случаев.

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