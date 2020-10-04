COVID-19 за сутки: В Украине – 4140 новых заболевших

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4140 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 1370 пациентов, скончались 44 человек. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала пандемии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в стране 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

4 397 – летальных;

100 107 пациентов выздоровели.

Коронавирусная болезнь в разрезе регионов: