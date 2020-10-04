Подконтрольная Донетчина по числу заболевших COVID-19 обогнала «ДНР» (Карта)

За субботу, 3 октября, на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали еще у 323 жителей, в «ДНР» – 69 новых заболевших. Теперь общее количество случаев коронавируса на подконтрольной территории превышает число инфицированных в «ДНР».
Так, по данным «минздрава ДНР», в «республике» с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 839 случаев коронавируса, из них:
- на лечении – 1468 пациентов;
- выписаны – 2147 человек;
- летальных случаев – 224.
Как сегодня, 4 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, на Донетчине из 323 новых заболевших – 21 ребенок.
Новые случаи инфицирования за субботу:
- 67 – в Мариуполе (6 детей);
- 44 – в Славянске (3 ребенка);
- 43 – в Краматорске (3 ребенка);
- 37 – в Бахмуте (2 ребенка);
- 25 – в Николаевке;
- 21 – в Мирнограде (2 ребенка);
- 14 – в Великоновоселковском районе;
- 11 – в Торецке;
- 9 – в Бахмутском районе;
- 8 – в Константиновке (1 ребенок);
- 6 – в Селидово;
- 6 – в Соледарской ОТГ (1 ребенок);
- 5 – в Доброполье;
- 5 – в Никольском районе;
- 4 – в Черкасской ОТГ (1 ребенок);
- 4 – в Марьинском районе;
- 4 – в Славянском районе (1 ребенок);
- 3 – в Святогорске (1 ребенок);
- 3 – в Лиманской ОТГ;
- 2 – в Покровске;
- 1 – в Дружковке;
- 1 – в Константиновском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 4 188 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человека;
- на лечении – 2 638 пациента;
- летальных случаев – 55.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались).