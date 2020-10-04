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Подконтрольная Донетчина по числу заболевших COVID-19 обогнала «ДНР» (Карта)

04.10.20 10:49
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За субботу, 3 октября, на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали еще у 323 жителей, в «ДНР» – 69 новых заболевших. Теперь общее количество случаев коронавируса на подконтрольной территории превышает число инфицированных в «ДНР».

Так, по данным «минздрава ДНР», в «республике» с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 839 случаев коронавируса, из них:

  • на лечении – 1468 пациентов;
  • выписаны – 2147 человек;
  • летальных случаев – 224.

Как сегодня, 4 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, на Донетчине из 323 новых заболевших – 21 ребенок.

Новые случаи инфицирования за субботу:

  • 67 – в Мариуполе (6 детей);
  • 44 – в Славянске (3 ребенка);
  • 43 – в Краматорске (3 ребенка);
  • 37 – в Бахмуте (2 ребенка);
  • 25 – в Николаевке;
  • 21 – в Мирнограде (2 ребенка);
  • 14 – в Великоновоселковском районе;
  • 11 – в Торецке;
  • 9 – в Бахмутском районе;
  • 8 – в Константиновке (1 ребенок);
  • 6 – в Селидово;
  • 6 – в Соледарской ОТГ (1 ребенок);
  • 5 – в Доброполье;
  • 5 – в Никольском районе;
  • 4 – в Черкасской ОТГ (1 ребенок);
  • 4 – в Марьинском районе;
  • 4 – в Славянском районе (1 ребенок);
  • 3 – в Святогорске (1 ребенок);
  • 3 – в Лиманской ОТГ;
  • 2 – в Покровске;
  • 1 – в Дружковке;
  • 1 – в Константиновском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 4 188 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человека;
  • на лечении – 2 638 пациента;
  • летальных случаев – 55.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались).

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