Подконтрольная Донетчина по числу заболевших COVID-19 обогнала «ДНР» (Карта)

За субботу, 3 октября, на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали еще у 323 жителей, в «ДНР» – 69 новых заболевших. Теперь общее количество случаев коронавируса на подконтрольной территории превышает число инфицированных в «ДНР».

Так, по данным «минздрава ДНР», в «республике» с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 839 случаев коронавируса, из них:

на лечении – 1468 пациентов;

выписаны – 2147 человек;

летальных случаев – 224.

Как сегодня, 4 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, на Донетчине из 323 новых заболевших – 21 ребенок.

Новые случаи инфицирования за субботу:

67 – в Мариуполе (6 детей);

44 – в Славянске (3 ребенка);

43 – в Краматорске (3 ребенка);

37 – в Бахмуте (2 ребенка);

25 – в Николаевке;

21 – в Мирнограде (2 ребенка);

14 – в Великоновоселковском районе;

11 – в Торецке;

9 – в Бахмутском районе;

8 – в Константиновке (1 ребенок);

6 – в Селидово;

6 – в Соледарской ОТГ (1 ребенок);

5 – в Доброполье;

5 – в Никольском районе;

4 – в Черкасской ОТГ (1 ребенок);

4 – в Марьинском районе;

4 – в Славянском районе (1 ребенок);

3 – в Святогорске (1 ребенок);

3 – в Лиманской ОТГ;

2 – в Покровске;

1 – в Дружковке;

1 – в Константиновском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 4 188 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 496 человека;

на лечении – 2 638 пациента;

летальных случаев – 55.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались).