Донецкая железная дорога запустила еще две электрички (Расписание)

С 3 октября Донецкая железная дорога запустила еще 2 ежедневных пригородных поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд № 6624 Курдюмовка – Константиновка отправляется со станции Курдюмовка в 13:28, прибывает в Константиновку в 18:02.

Поезд № 6208 Славянск – Курдюмовка отправляется со станции Славянск в 16:50, прибывает в Курдюмовку в 19:58.

«Указанные поезда будут курсировать ежедневно со всеми остановками согласно графику. Во время путешествий обязательным является использование средств индивидуальной защиты и соблюдения других рекомендаций Минздрава», – отметили в ведомстве.