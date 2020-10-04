11 погибших: На Луганщине продолжают бороться с пожарами

В Луганской области пока остаются непогашенными 6 очагов возгораний. В следствии масштабных пожаров подтверждена гибель 11 человек. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Лушанской облгосадминистрации.

«Несмотря на сверхусилия и круглосуточную работу подразделений ГСЧС и всех силовых структур, задействованных на тушении пожаров на Луганщине, на сегодня еще продолжается тушение 6-ти очагов возгорания. Пять из них – локализованы», – говорится в сообщении.

Над территорией постоянно работает авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«К сожалению, уже подтверждена гибель 11 человек, 18 – травмированы, в том числе 3 сотрудника ГСЧС», – прокомментировал текущую ситуацию глава области Сергей Гайдай.

Из населенных пунктов, пострадавших от пожаров эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен . На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Пока КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.