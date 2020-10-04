Коронавирус: В Минздраве сообщили, когда школы перейдут на дистанционное обучение

По состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом болеют 1 257 школьников и 2 158 учителей. Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

«Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысячи школьников – это классы, в которых есть подтвержденный случай больных COVID-19. На самоизоляцию дети уходят на 14 дней», – добавил он.

Министр отметил, при каких условиях школы переходят на дистанционную форму обучения: «Если в школе более 50% классов ушли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 188 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55), Луганской области (на 3 октября) – 1 208 случаев (выздоровели – 608 пациент, летальных случаев – 17).

В «ДНР» – 3 839 случаев коронавируса (выздоровели – 2 147 человек, летальных случаев – 224). В «ЛНР» (на 3 октября) – 1 025 заразившихся (выздоровели – 787 человек, летальных случаев – 40).