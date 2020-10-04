Тищенко – нет: Ермак рассказал, как изменится состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу

Сейчас обсуждается несколько кандидатов на роль пресс-секретаря украинской делегации Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ). А кто займет место Витольда Фокина как первого заместителя главы делегации – пока неизвестно. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он заверил, что членам украинской делегации в ТКГ не даются какие-либо директивы по ведению переговоров – ни президентом, ни его администрацией. «Таких директив, как получают делегации, выезжая на международные переговоры, там (в ТКГ, – ред.) нет. Но перед началом заседания позиция по работе групп и подгрупп обговаривается составом украинской делегации. В случае необходимости они обращаются за консультациями в Министерство иностранных дел, в СБУ, в Офис президента… Но ключевым человеком, который сегодня формирует позицию украинской делегации в ТКГ является ее глава – Леонид Кравчук, а также его заместитель Алексей Резников», – сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил, что сам непосредственно не является участником ТКГ. «Но я, безусловно, знаю, что там происходит. Я являюсь политическим советником, который работает в рамках "нормандского формата"», – пояснил Ермак.

Пока еще нет решения, кто заменит вышедшего из состава украинской делегации первого заместителя ее главы Витольда Фокина. «Это решение будет принимать Леонид Кравчук. Самостоятельно принимать решение. Но пока этот вопрос на повестке дня не стоит… Члены группы назначаются указам президента, но это происходит только по согласованию и с подачи руководителя украинской делегации», – продолжил глава Офиса президента.

Он заверил, что вопрос о включении народного депутата от «Слуги народа», известного ресторатора Николая Тищенко в состав ТКГ не рассматривался. «Если относится к этому как к анекдоту, то этот вопрос даже не рассматривался. Просто есть люди, имидж которых предполагает сразу большое количество разговоров. Думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая вместе с Леонидом Макаровичем [Кучмой] во время встречи Трехсторонней контактной группы с группой народных депутатов… Насколько мне известно, он даже уже где-то выступил публично и заявил, что этот вопрос не поднимался, ему не предлагался и никогда не обсуждался», – пояснил Ермак.

При этом он признал, что давно и близко знаком с Тищенко, «я крестил его первого сына». «Но когда я начал работать в государственной службе, у меня есть четкое правило – интересы государства и общества становятся на первое место. Это касается не только друзей, но и семьи, родственников в и т.д.», – заверил чиновник.

Также продолжается обсуждение вопроса о назначении единого спикера от украинской делегации ТКГ. Данный вопрос очень важный, особенно после скандалов по поводу заявления прежнего первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

«Сегодня коммуникационные вещи играют очень большую роль. Что греха таить, иногда мы чуть-чуть опаздываем. Нам же противостоит очень серьезная информационная машина. А для общества очень важно, что происходит. Важно, чтобы общество оперативно и из первоисточника узнавало, что произошло, какие темы поднимались [на ТКГ]… Я думаю, что появление пресс-секретаря будет серьезным сигналом и решением этих вопросов», – считает Ермак.

Он добавил, что сейчас рассматривается несколько кандидатур на эту должность. Но фамилии претендентов не назвал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»