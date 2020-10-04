Чем развлекаются в Тик-Токе школьники из «Л-ДНР»

Детям в «Л-ДНР», несмотря на мощную пропаганду, направленную на них, неинтересна агрессия, «бандеровцы» и героизация «республиканских» лидеров. Это видно из наиболее молодежной соцсети – Тик-Ток, передает «Радио Свобода».

В целом, информационные миры украинцев по обе стороны линии разграничения разделены пропастью: паблики в Вконтакте и Фейсбуке крайне политизированы, и практически любой информационный повод там пользователи подают через призму «за» или «против» Украины. Однако такого водораздела нет у Тик-Тока. Это при том, что школьники в «Л-ДНР» регулярно слушают уроки «гражданственности», ходят на принудительные митинги к мемориальным доскам членов незаконных вооруженных формирований и памятным знакам убитым якобы украинской агрессией детям (очередные лекции о том, как «Украина убивала луганских детей», прошли во всех школах Луганска буквально 1 октября).

Тик-Ток – это приложение для создания и распространения коротких видео и онлайн-трансляций. Обычно эту платформу воспринимают как игрушку для детей, которые стремятся попасть в «рек» (рекомендации к просмотру) и собрать лайки, или просто как «убивалку времени». Однако в условиях почти полного отсутствия достоверной информации о повседневности в «Л-ДНР» с помощью Тик-Тока становится возможным передавать действительно важную информацию: например, когда на шахте в неподконтрольном городе Зоринск («ЛНР») происходила забастовка шахтеров, их родственники и персонал рудника освоили даже это приложение и публиковали там свои видеообращения: ведь к ним не приезжали «республиканские» каналы.

Чем же в Тик-Токе занимаются дети и юношество «республик». Видео с танцами записывают в основном дети младших классов. Такой контент малопопулярен: собирает лишь несколько десятков лайков и единицы комментариев и распространений, даже несмотря на узнаваемые российские «хиты» в качестве аудио.

Недостаточно для получения популярности в Тик-Тока в «Л-ДНР» и симуляции пения путем открывания рта синхронно с песенным сопровождением. Но видеоролики, в которых автор воспроизводит те или иные сцены из известных телепередач или фильмов в сопровождении соответствующих аудиофрагментов, способны собрать несколько десятков тысяч лайков и сотни или тысячи распространений. Такие видео особенно хвалят в комментариях, если автор добавляет что-нибудь «от себя». Например, разнообразит мимику в ходе «проговаривания реплик».

Довольно популярным среди пользователей из «Л-ДНР» является контент, посвященный воссозданию жизненных ситуаций, которые встречаются почти каждому – конечно, в юмористическом тоне. Его можно назвать «жиза». В таких видео школьник или студент показывает ситуации из повседневной жизни или о школьных стереотипах, университете, о романтических отношениях. В комментариях под такими видео часто встречаются как «да, это про меня» и «о, это о ...» – так и «да нет, это неправда ...». Неважно, есть взаимопонимание между комментаторами или нет: видео категории «жиза» получают иногда более сотни тысяч положительных реакций и сотни комментариев и такое же количество распространений. По сути – это то же, что делают подростки на свободной части Украины, да и во всем мире.

Политика же, вопросы типа «чей Донецк?» – не для юных Тик-Ток блогеров из «Л-ДНР». Они могут спросить, что значит жить «в ДНР» и посмеяться над неудобствами реальности. Но в комментариях иногда пользователи начинают спорить, чьи это территории, доказывают или опровергают существование «республик» или начинают соглашаться или нет со словами автора о плохих условиях жизни в Луганске или Донецке – но преимущественно без чрезмерной агрессии (это точно не про «ВКонтакте»).

Война, «бандеровцы», «хунта» – почти не интересуют подростков в Тик-Токе.

Блогеры употребляют аббревиатуры «ДНР» или «ЛНР» без кавычек. Для них это – не незаконные образования, а территория.

«Жизнь в ДНР – это» ... вода по расписанию, комендантский час (о нем много шуток, например, «что я делаю, когда застукали в комендантский час»), страх салютов (да, и об этом также в шутку), отсутствие одежды, которой хочется ...

Также через озвучивание неприятных для них элементов своей повседневности призывают зрителей ценить собственные города – условно, «сейчас ты полюбишь свой город, потому что я расскажу о своем». Такие видео имеют высокий уровень популярности среди зрителей – десятки тысяч лайков. Однако, находятся и комментаторы, которые защищают местный режим и возмущаются этими шутками.