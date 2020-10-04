В «минобразовании ДНР» пояснили, почему удалили сообщение о начале школьных каникул

На сайте «минобразования ДНР» информацию о переносе школьных каникул на 5 октября разместили ошибочно. Об этом сообщил «министр образования ДНР» Михаил Кушаков, передает российская «Комсомольская правда».

«Проект разместили у нас ошибочно. Поэтому мы его отозвали обратно», – сказал он.

Когда дети все-таки пойдут на каникулы – не ясно. «Посмотрим по обстановке. Сейчас ее изучаем вместе с министерством здравоохранения и с санитарной эпидемиологической службой. В случае чего, будем принимать соответствующие меры. Думаю, в ближайшее время все прояснится – мы держим руку на пульсе. Пока что все планово», – продолжил Кушаков.

«Вы знаете, что сейчас высшая школа находится на дистанционном обучении. По школам примем решение – по рекомендациям минздрава», – добавил он.

Напомним, что 2 октября «минобразование ДНР» опубликовало «приказы», согласно которым школьники и учащиеся ПТУ и техникумов должны были уйти с 5 октября на 20-дневные каникулы. Однако через несколько часов «приказы» исчезли с сайта «ведомства» с припиской, что они были опубликован по ошибке, а затем сайт и вовсе закрыли.