Раз в год от государства: Лица с инвалидностью и малообеспеченные имеют право на денежную помощь

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и неработающие малообеспеченные граждане имеют право один раз в год получить единоразовую материальную помощь. Об этом сообщают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Выплата такой помощи регулируется Постановлением Кабинета министров Украины от 12.04.2017 № 256.

Выплачивается такая помощь органами социальной защиты населения в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом на дату обращения (с 1 июля 2020 года – 856 грн, с 1 декабря 2020 года – 884,5 грн).

Соответствующая единоразоваяя материальная помощь предоставляется:

если лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и неработающие малообеспеченные лица получают пенсию или социальное пособие вместо пенсии и размер таких выплат в месяце, предшествующем месяцу обращения, не превышает двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 июля– 3424 грн, с 1 декабря – 3538 грн);

в случае длительной болезни, смерти близких родственников (одного из супругов, родителей, детей), стихийного бедствия и других особых обстоятельств.

Для получения помощи необходимо обратиться в управление труда и соцсзащиты населения (УТСЗН) или в центр предоставления административных услуг по месту зарегистрированного (фактического) проживания.

Кроме заявления установленной формы (образец можно скачать по ссылке), для получения помощи необходимо предоставить:

неработающим малообеспеченным лицам – оригиналы и копии:

– паспорта;

– пенсионного удостоверения или удостоверения получателя государственной социальной помощи;

– ИНН или сведений об отказе от него.

лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью или одному из родителей, опекунов или попечителей (законные представители) – оригиналы и копии:

– паспорта и / или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (в случае необходимости – копии паспорта законного представителя и документа, подтверждающего его полномочия);

– ИНН или сведений об отказе от него;

– заключения МСЭК, ВКК лечебно-профилактического учреждения (для детей с инвалидностью) об установлении инвалидности.

«Обратите внимание! Пособие не выплачивается в случае смерти неработающего малообеспеченного лица, лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью и при прекращении инвалидности», – добавили юристы.