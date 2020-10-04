Франция, Корея, Нидерланды: Какие вакцины от гриппа поступили в аптеки Украины

В аптеки Украины поступила первая партия вакцин от гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при МОЗ.

«Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже», – отметили в ведомстве.

Также в Украину уже завезено 45 000 доз трехвалентной вакцины «Инфлювак» (Нидерланды). После лабораторного контроля она также поступит в продажу.

Четырехвалентная вакцина «Ваксигрип Тетра» (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

«Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, четырехвалентного – от четырех», – пояснили в Центре.

Там же напомнили, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн граждан (12,9% населения), 63% из которых – дети до 17 лет.

«Лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация. В прошлого эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%», – заключили в Центр общественного здоровья.

Напомним, что этой осенью и зимой наиболее опасно заразиться гриппом при коронавирусе, последствия могут быть очень сложными.