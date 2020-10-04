По обе стороны линии разграничения: На Луганщине – новый антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Луганщины зарегистрировали 80 новых случаев COVID-19, в «ЛНР» – 15.

По данным «минздрава ЛНР», с начала пандемии по состоянию на сегодня, 4 октября, в «республике» – 1040 случаев заражения коронавирусом, из них:

выздоровели – 805 человек;

летальных случаев – 40.

При этом на свободной части Луганщины – очередной антирекорд: за сутки зафиксировано 80 новых инфицированных COVID-19.

Согласно данным Луганской облгосадминистрации, география выявленных в области заболеваний такова:

Северодонецк – 21 человек;

Лисичанск – 16;

Рубежное – 3;

Беловодский район – 8;

Белокуракинский район – 4;

Кременской район – 5;

Марковский район – 3;

Новоайдарский район – 2;

Новопсковский район – 4;

Попаснянский район – 5;

Станично-Луганский район – 4;

Старобельский район – 5.

Среди новых заболевших:

45 – больные пневмонией;

27 – из числа ранее определенных контактных лиц;

4 – прибыли с неподконтрольных Украине территорий и из-за рубежа;

4 – по самообращению.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1288 человек, из них:

выздоровели – 613 пациентов (5 за последние сутки);

лечатся – 658 человек (129 – на стационаре 528 – амбулаторно);

летальных случаев – 17.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 188 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55).

В «ДНР» – 3 839 случаев коронавируса (выздоровели – 2 147 человек, летальных случаев – 224).