По обе стороны линии разграничения: На Луганщине – новый антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Луганщины зарегистрировали 80 новых случаев COVID-19, в «ЛНР» – 15.
По данным «минздрава ЛНР», с начала пандемии по состоянию на сегодня, 4 октября, в «республике» – 1040 случаев заражения коронавирусом, из них:
- выздоровели – 805 человек;
- летальных случаев – 40.
При этом на свободной части Луганщины – очередной антирекорд: за сутки зафиксировано 80 новых инфицированных COVID-19.
Согласно данным Луганской облгосадминистрации, география выявленных в области заболеваний такова:
- Северодонецк – 21 человек;
- Лисичанск – 16;
- Рубежное – 3;
- Беловодский район – 8;
- Белокуракинский район – 4;
- Кременской район – 5;
- Марковский район – 3;
- Новоайдарский район – 2;
- Новопсковский район – 4;
- Попаснянский район – 5;
- Станично-Луганский район – 4;
- Старобельский район – 5.
Среди новых заболевших:
- 45 – больные пневмонией;
- 27 – из числа ранее определенных контактных лиц;
- 4 – прибыли с неподконтрольных Украине территорий и из-за рубежа;
- 4 – по самообращению.
За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1288 человек, из них:
- выздоровели – 613 пациентов (5 за последние сутки);
- лечатся – 658 человек (129 – на стационаре 528 – амбулаторно);
- летальных случаев – 17.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,2%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 заболел 226 462 человека (100 107 пациентов выздоровели, 4 397 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 188 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55).
В «ДНР» – 3 839 случаев коронавируса (выздоровели – 2 147 человек, летальных случаев – 224).