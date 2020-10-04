Лечит даже эпилепсию: Нейрохирург из Донецка проводит в Мариуполе уникальные операции (Фото)

В связи с захватом в 2014 году Донецка многие высококлассные медики столицы Донбасса переехали в Мариуполь. Один из них – нейрохирург, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Донецкого медицинского университета Сергей Кузнецов, передает «Сайт города Мариуполя».

Кузнецов работает в области нейрохирургии уже почти 20 лет. Закончил клиническую ординатуру по нейрохирургии. Стажировался в Санкт-Петербурге по детской нейрохирургии. Обучался в Японии и странах ЕС.

Именно Кузнецов начал развивать в Донецкой области такое направление, как нейрохирургия новорожденных.

Он переехал в Мариуполь в феврале 2018 года. Нейрохирурга приняла работать областная клиническая больница. И теперь здесь на базе отделения нейрохирургии проводят достаточно редкие операции. «Некоторые из них, кроме Мариуполя, делают разве что в Киеве, в профильном институте нейрохирургии, и еще в нескольких клиниках Украины. У нас же это стало возможно не на голом месте. Последние два года в клинику планомерно закупалось самое современное оборудование», – говорит Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в Мариуполе установлена некоторая специализированная техника, которой нет даже в столице страны. «Мы располагаем операционным микроскопом, нейроэндоскопом, нейрофизиологическим мониторингом, ультразвуковым аспиратором и другим оборудованием, которое позволяет делать уникальные операции очень точно. Например, нейрофизиологический мониторинг. Представляете, что такое нервная система? Сеть мельчайших нитей, по которым идут сигналы. Это оборудование позволяет "прозвонить" функционально важные зоны в головном или спинном мозге и безопасно удалить опухоль», – перечислил медик уникальное оборудование.

Данное отделение является клинической базой кафедры неврологии и нейрохирургии Донецкого национального медуниверситета, который обучает сейчас студентов в Мариуполе. «У нас обучаются как студенты и интерны, так и молодые специалисты. Я щедро делюсь опытом, потому что без этого невозможно создать команду. Хирург, даже самый профессиональный, не может работать один. Не случайно, я думаю, к нам стали приезжать на обучение стажеры из других регионов Украины. Например, в настоящее время, доктор из Черновцов стажируется по детской нейрохирургии», – рассказал Кузнецов.

Он заверяет, что мариупольцам по вопросам нейрохирургии не стоит ехать в другие города и другие регионы. «Вообще не стоит никуда уезжать. Подавляющее большинство, даже самых сложных операций в области нейрохирургии, мы сделаем здесь, на месте. И очень успешно», – сказал медик.

При этом он понимает, с чем вызвано недоверие пациентов. «Я с первых дней работы в Мариуполе столкнулся с большим недоверием к медикам. Ко мне приходят пациенты на консультацию. Я им даю рекомендации. А они говорят: все поняли, но мы поедем еще к донецким специалистам проконсультируемся. Я им говорю: но вот же я, "донецкий специалист", здесь, в Мариуполе. Куда вы собрались ехать? Это очень типичный разговор. Но сейчас ситуация поменялась, к нам стали приезжать пациенты из других областей», – говорит нейрохирург.

Среди редких операций в мариупольском отделении, например, хирургическим путем лечат эпилепсию. «Принято считать, что эпилепсия – неизлечимое заболевание. Но есть небольшой процент эпилепсий, которые поддаются лечению. С начала года мы сделали уже 5 таких операций в Мариуполе. Европейская практика дает статистику – 70-80% успешности хирургического вмешательства при эпилепсии. И Мариуполь попал в эту статистику – все операции, которые были проведены у нас, были успешными», – заявил Сергей Кузнецов.

«Мы оперируем опухоли в сложных функциональных зонах, опухоли головного и спинного мозга. Делаем очень редкую операцию – при невралгии троичного нерва. Такие операции делают только в Днепре и Киеве. И теперь в Мариуполе. А еще в нейрохирургии областной больницы оперируют переломы позвоночника и грыжи позвоночных дисков, гидроцефалию и врожденные пороки развития, черепно-мозговые травмы, инсульты», – перечислил нейрохирург.

В планах у команды – расширение спектра операций с нейроваскулярной патологией, развитие сосудистой нейрохирургии.

Сергей Кузнецов проводит в операционной в среднем около 1000 часов, более 100 операций в году. Каждая операция длится от 5 до 12 часов.