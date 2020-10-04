RU
Все новости

Лишился и автомобиля: На границе в Луганщине мужчина пытался завести из РФ партию косметики (Видео)

04.10.20 16:11

Из России через автомобильный пункт пропуска «Меловое» (Луганская обл.) мужчина пытался провести партию косметики на более чем 75 тыс. грн, которую он спрятал за обшивкой автомобиля. Об этом рассказали в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Данный гражданин Украины прибыл в пункт пропуска «Меловое» вечером 2 октября. Он сообщил, что возвращается с территории РФ на пустой машине. Но пограничники Луганского погранотряда решили проверить автомобиль детальнее.

Во время осмотра под обшивкой боковых стенок грузового отделения автомобиля была обнаружена декоративную косметику в ассортименте.

«За оборудованный тайник украинец потерял и товар, оцененный более чем 75 тыс. грн, и автомобиль, стоимостью 170 тыс. грн. Косметика и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенного поста», – отметили п погранслужбе.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк