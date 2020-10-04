Лишился и автомобиля: На границе в Луганщине мужчина пытался завести из РФ партию косметики (Видео)

Из России через автомобильный пункт пропуска «Меловое» (Луганская обл.) мужчина пытался провести партию косметики на более чем 75 тыс. грн, которую он спрятал за обшивкой автомобиля. Об этом рассказали в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Данный гражданин Украины прибыл в пункт пропуска «Меловое» вечером 2 октября. Он сообщил, что возвращается с территории РФ на пустой машине. Но пограничники Луганского погранотряда решили проверить автомобиль детальнее.

Во время осмотра под обшивкой боковых стенок грузового отделения автомобиля была обнаружена декоративную косметику в ассортименте.

«За оборудованный тайник украинец потерял и товар, оцененный более чем 75 тыс. грн, и автомобиль, стоимостью 170 тыс. грн. Косметика и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенного поста», – отметили п погранслужбе.