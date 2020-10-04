Таки уходят на длинные каникулы: В «ДНР» завершилась неразбериха со школами

В «ДНР» учащиеся школ, училищ и техникумов все-таки отправляются на длительные 20-дневные каникулы с 5 по 25 октября. Такое решение сегодня, 4 октября, окончательно приняло «минобразования ДНР».

В опубликованных «приказах» отмечается, что данные меры вызваны вспышкой коронавируса.

Изначально школьные каникулы должны были составлять 8 дней. Однако взамен станет короче отдых в зимний и осенний периоды:

новогодние каникулы сократятся на неделю – начнутся 31 декабря и закончатся 7 января (было с 28 декабря до 10 января);

каникулы в марте начнутся на день позже – вместо 21 марта (воскресенье) теперь они ожидаются с 22 марта (понедельник).

Вузы в «республике» также продолжают обучение в дистанционном режиме, на который их перевели еще 28 сентября.

Напомним, что первоначально «минобразование ДНР» опубликовало «приказы» о каникулах с 5 по 25 октября опубликовало в пятницу, 2 октября. Однако через несколько часов «приказы» исчезли с сайта «ведомства» с припиской, что они были опубликован по ошибке, а затем сайт и вовсе закрыли. «Министр образования ДНР» Михаил Кушаков подтвердил ошибочность «приказов», и заверил, что в понедельник, 5 октября, школы продолжать работать в обычном режиме.