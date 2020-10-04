RU
Все новости

С танками и штыками: В «ЛНР» похвастались своей армией (Фото)

04.10.20 16:50

В Луганске сегодня, 4 октября, прошли показательные выступления и выставка военной техники, посвященные 6-летию образования «республиканской» армии «народной милиции ЛНР».

Местным жителям в действии демонстрировали танки, бронетехнику и артиллерийские установки показали.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, «изюминкой выступления стала стрельба из орудия танка Т-72 во время его прыжка с трамплина». Кроме этого танки станцевали вальс.

Также прошла выставка-экспозиция вооружения, военной и специализированной техники «ЛНР». В парке работала полевая кухня.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк