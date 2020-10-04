С танками и штыками: В «ЛНР» похвастались своей армией (Фото)

В Луганске сегодня, 4 октября, прошли показательные выступления и выставка военной техники, посвященные 6-летию образования «республиканской» армии «народной милиции ЛНР».

Местным жителям в действии демонстрировали танки, бронетехнику и артиллерийские установки показали.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, «изюминкой выступления стала стрельба из орудия танка Т-72 во время его прыжка с трамплина». Кроме этого танки станцевали вальс.

Также прошла выставка-экспозиция вооружения, военной и специализированной техники «ЛНР». В парке работала полевая кухня.