В здании школы: Под Краматорском завершают строительство общежития для переселенцев (Фото)

В селе Беленькое под Краматорском в 2-этажном здании бывшей школы обустраивают общежитие для переселенцев.

«У 85% внутренне перемещенных лиц осталось жилье на неподконтрольной территории. Сейчас они не имеют к нему доступа. И, по большому счету, позитивные обязанности государства – предоставить людям какую-то замену. Уже 6 лет продолжается конфликт, и нельзя все врям скитаться по углам», – говорит Александр Ворошков, глава Краматорского координационного совета по вопросам ВПЛ.

Деньги на реконструкцию здания под общежитие предоставил Европейский банк развития. Стоимость проекта обошлась в свыше 25 млн грн.

Сейчас бывшая школа изменилась до неузнаваемости.

«Были заменены все коммуникации, электропроводка, канализация. Произведена термомодернизация фасада, заменили окна, крышу. Сделали абсолютно всё, новыми материалами. Здание практически готово к жилью», – рассказал начальник строительного участка Сергей Макеев.

Сейчас на подступах мебель, которую установят в комнаты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»