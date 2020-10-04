Ничья: «Шахтер» сыграл с «Десной» (Фото)

Сегодня, 4 октября, в Чернигове в рамках Премьер-лиги Украины состоялся футбольный матч между местной «Десной» и «Шахтером». Команды встречались на стадионе им. Ю. Гагарина.

Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Горняки» открыли счет на 4-й минуте матча. «0:1! Марлос заработал угловой, разыграл его с Патриком, Алан подал, Хочолава пробил в Полегенько, а на подборе был Коваленко», – передает пресс-служба ФК «Шахтер» в онлайн-трансляции игры.

Черниговцы ответили ответным голом на 17-й минуте. «1:1. Гуцуляк пробрался до лицевой и зряче отдал в центр вбегавшему партнеру, а Мостовой пробил на силу и не прогадал».

26-я минута – «горняки» снова впереди. «2:1! Тотовицкий забивает "Шахтеру". Гуцуляк выдал шикарное соло, а Андрей в касание замкнул его идеальный пас».

На 79-й минуте «Десна» сравнивает счет. «2:2! Дентиньо забивает после великолепного паса Тете! 14-й номер ушел на пространстве от троих и выдал в коридор между защитниками».