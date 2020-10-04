Пожары на Луганщине: Жители жалуются на действия властей омбудсмену

Представительство Офиса омбудсмена в Донецкой и Луганской областях получило более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц во время пожаров. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Люди говорили о различных случаях, что там (на Луганщине, – ред.) были люди, которые жаловались, что пожарные автомобили не тушили пожар. Информацию мы получили, ее проверяем. Мы не утверждаем, что это было именно так, потому что кроме того, что были жалобы на ГСЧС, люди жаловались, что не было эвакуации, людей некоторых эвакуировали, а некоторых – нет», – сказал Лисянский.

«Жалуются на то, что нет патрулирования в полном объеме. Говорили, что когда подходят составлять акты поврежденного жилья – то людям не дают ни копию, ни фотокопию, а в некоторых случаях составление идет без понятых, то есть такие случаи», – добавил он.

Представитель омбудсмена добавляет, что в настоящее время получили от людей более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц во время пожаров. «От людей мы получили более 150 заявлений. И это не последние, более 150 – это цифра по состоянию на пятницу 2 октября на 17:00. Все эти дни люди продолжают звонить», – говорит Лисянский.

На завтра, 5 октября, запланировано совещание по данному поводу. «Думаю, что до понедельника эта цифра увеличится в два раза», – заключил он.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен . На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Пока КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.