Угрожали и ножом, и пистолетом: Медики Краматорска требуют защитить их от агрессивных пациентов (Видео)

В Краматорске после ЧП, когда родители избили медсестру, врачи городского педиатрического отделения требуют установить в больнице видеокамеры, а от парламентариев – ужесточить ответственность за такие преступления.

Заведующая данным отделением Елена Ткаченко отмечает, что насилие в отношении медработников больницы применялось ни раз. «Это все периодически было. У меня уже сотрудники и под столом сидели, оттуда вызывали полицию. И ножницами сотрудникам угрожали, и ножом, и пистолетом. Если на полицейского поднимают руку, то это – катастрофа, т.к. он при исполнении, на работе. А мы, медработники, не на работе находимся?», – говорит она.

Свидетельницей произошедшего стала Виктория, которая в педиатрии лечит сына. Как увидела, что происходит, – вызвала полицию. «Я звонила второй раз в полицию, объясняла, что у нас уже бьют медсестер, что кошмар творится. Мой ребенок тоже испугался. Дети не поняли, что происходит. В коридоре стояла маленькая девочка, я схватила ее на руки, она плакала», – рассказала женщина.

Юристы отмечают, что медики могут не предоставлять помощь агрессивному пациенту. Особенно, если он хочет ударить или напасть. А вот использовать средства самообороны должны в самых крайних случаях. «Пациент из-за своих заболеваний на это может плохо среагировать. Допустим, применили электрический шокер. А это может отразится на сердце человека, если у него такие противопоказания есть. Самый лучший способ самообороны – привлечение сотрудников правоохранительных органов. Хотя бы той же охраны», – прокомментировал юрист Александр Магдалиц.

Сейчас медики педиатрического отделения добиваются, чтобы в учреждении установили видеонаблюдение. И хотят, чтобы в Верховной Раде приняли закон, который усилил бы ответственность за избиение медработников.

Как сообщалось ранее, 22 сентября в педиатрическом отделении Краматорска родители 13-летней пациентки избили медработника. 21 сентября отчим забрал девочку для консультации у специалиста другого профиля. Но ребенок в больнице 2 дня не возвращался, поэтому, согласно инструкции, пациентку выписали. Девочка вернулась лишь 23 сентября, чтобы забрать свои вещи. Она ожидала мать, но та за ней не приехала. Поэтому девочка попросила медиков вызвать такси, о чем в присутствии всех сообщила по телефону родным.

Но, через пару часов родители появились в отделении, они были в состоянии алкогольного опьянения. Были агрессивны, за то, что медики отпустили ребенка.

В этот момент на посту находилась старшая медсестра Татьяна Ницак. Она попыталась объяснить родителям ситуацию. Но видя, что те ведут себя все агрессивнее, женщина стала набирать телефонный номер полиции. Увидев это, сначала на Ницак набросилась мать девочки, отчим схватил медсестру за шею и начал душить. В итоге, у медработницы – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. По данному факту полицией открыто уголовное производство.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»