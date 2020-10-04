RU
Все новости

КПВВ «Станица Луганская»: В «ЛНР» прибывших «из Украины» будут отправлять на обсервацию

04.10.20 19:51
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников
КПП «ЛНР» в Станице Луганской / Фото из открытых источников

В связи со второй волной COVID-19, в «ЛНР» ужесточили требования к прибывающим в «республику». Теперь все прибывшие будут отправляться на обязательную 14-дневную обсервацию в больницы. Такой «указ» сегодня, 4 октября, подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Но это требование не касается приехавших из России и «ДНР».

Обсервацию можно избежать, если иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – но сделанный исключительно в России.

Отметим, что с начала карантина и после открытия КПВВ «Станица Луганская» в «ЛНР» не требовалась ни обсервация, ни самоизоляция.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк