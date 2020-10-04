КПВВ «Станица Луганская»: В «ЛНР» прибывших «из Украины» будут отправлять на обсервацию

В связи со второй волной COVID-19, в «ЛНР» ужесточили требования к прибывающим в «республику». Теперь все прибывшие будут отправляться на обязательную 14-дневную обсервацию в больницы. Такой «указ» сегодня, 4 октября, подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Но это требование не касается приехавших из России и «ДНР».

Обсервацию можно избежать, если иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – но сделанный исключительно в России.

Отметим, что с начала карантина и после открытия КПВВ «Станица Луганская» в «ЛНР» не требовалась ни обсервация, ни самоизоляция.