Кашель, головная боль, воспаление слизистой носа: Луганск окутал дым от пожаров

Неподконтрольный украинским властям Луганск окутал дым от пожаров.

Как сообщают местные жители в соцсетях, «Луганск вторую ночь в жутком дыму, из-за едкого дыма люди не могут открыть окна».

В местном паблике проводят перекличку по районам – о сильном запахе гари разной интенсивности (от «терпимо» до «дышать невозможно») сообщают со всех концов города:

Виктория: «Волкова, дышать невозможно»;

Елена: «Волкова, ужасная вонь»;

Анастасия: «Ватутина, дымно. Окна позакрывать пришлось»;

Катюша: «Гагарина. Гарью воняет при закрытых окнах. Как и вчера»;

Светлана: «На Заречных терпимо, но запах есть...Боже, дай нам дожди!»;

Алена: «Якира, вонь даже с закрытыми окнами!»;

Татьяна: «Большая Вергунка, очень сильно воняет дымом»;

Ирина: «Молодежный не дышит, вообще просто нереально!»;

Катерина: «Камброд, дышать нечем»;

Саша: «Камброд. Проснулась от запаха гари в доме, на улице дышать нечем»;

Алексей: «7 больница – вонище».

«МЧС ЛНР» на местных интернет-ресурсах сообщает, что «смог, образовавшийся в последние дни над территорией республики, появился из-за масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганщины».

«Из-за ураганных порывов ветра (до 15 м/с) шлейф дыма быстро распространился на территорию ЛНР, что привело к резкому ухудшению самочувствия граждан республики. Участились случаи обращения в лечебные учреждения с жалобами на головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани. Помимо того, загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни, вызывает болезни дыхательных путей: астму, бронхит, пневмонию, рак легких», – заявили в «МЧС».

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.