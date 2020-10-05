Хочется выть: Журналистка российского издания рассказала о ж/д в Ясиноватой (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) пустует железнодорожный вокзал и закрыто железнодорожное училище. Об этом в соцсети рассказала журналист Юлия Андриенко, которая живет в Донецке и работает в российском СМИ.

«Весь Донбасс сейчас – сплошной зал ожидания. Моя родная Ясиноватая. Пустой вокзал. Закрытое училище моего отца. Хочется выть», – написала Андриенко.

По ее словам, она провела в Ясиноватой детство. Сегодня же, помимо почти полного отсутствия трафика на некогда крупной ж/д станции, пишет Андриенко, закрыто и железнодорожное училище №69: «Мне сегодня на вокзале плакать хотелось. Я выросла, можно сказать, на нем, жили в трех минутах ходьбы. И лучшей колыбельной была перекличка диспетчеров… Было движение поездов и электричек. И работало 69-е ж/д училище, ежегодно поставлявшее машинистов, помощников, проводников. И все они были востребованы!».

В комментариях в Facebook пользователи соцсетей также делятся своими сожалениями, отмечая красоту и пустоту вокзала – и не только:

Олеся: «Как красиво»;

Юлия: «И пусто...»;

Сергей: «А донецкие ж/д, автовокзалы и аэропорт? Мертво! А предприятия – мебельный комбинат, энергозавод и сотни других, заросших бурьяном?»;

Светлана: «Больно. Как достала эта страшная действительность... Ужас. Вместо того, чтобы строить, созидать. Столько лет, а невозможно принять эту реальность...»;

Евгения: «Болит очень. Мне недавно сказали, подумаешь, донецкие дети и сейчас могут видеть поезда и вокзалы, если у них родители обеспеченные и могут их куда-нибудь вывезти. Почему детей нужно куда-то вывозить, если железная дорога существует в Донецке с 1872 года, объяснить не пожелали»;

Олег: «В сложные хитросплетения стрелочных переводов этого крупнейшего ж/д узла Донбасса вплетены судьбы сотен тысяч людей, которые проводили время в ожидании своих поездов, пересадок, встреч и расставаний. Сам провел там сотни часов, особенно запомнились ночные пересадки, когда возвращался с романтических свиданий из Донецка или Днепра... В тоскливой солидарности с вокзалом Ясиноватой – вокзалы Донецка, Горловки, Никитовки, Дебальцево, Луганска и десятков малых станций и остановочных пунктов. На некоторых перегонах выросли деревья...»;

Людмила: «Точно, красиво и поэтично. Хотя трагично и реалистично»;

Олег: «В ЛНР одна электричка ходит, и то рейсы сократили в несколько раз, в целях "борьбы" с ковидом-19, по всей видимости. Народ пересел в маршрутки, которые тоже сократили (из районов в Луганск). Скучаем по "Ясиноватая-Луганск", который, как ни крути, настоящий пассажирский поезд с плацкартными и купейными вагонами».

Люди считают, что восстановление Ясиноватой как ж/д узла не стоит в задачах РФ. «А россиянам нужно что-то созидать на 1/3 Донбасса? Чтоб составлять конкуренцию российским регионам и бизнесу? Раздать паспорта, выманить (выдавить) оставшееся экономически активное население в РФ (навсегда) и превратить оставшуюся территорию в военную базу и тренировочный полигон, оставив ровно столько людей, которые нужны для обслуживания этого полигона. И все. Остальное им нафиг не надо. Вы думали, только американцы так делают? Оказывается, не только американцы, но и русские», – пишет Николай.

«Ясиноватая, как один из самых больших ж/д узлов в Европе, нужна только в случае работы всего богатого промышленного Востока Украины и открытого бизнеса и отсутствия границ. А если границы не откроются для перевозок, то сколько в нее русские денег не вольют, она, как огромный ж/д узел, не нужна. И россияне это понимают. Поэтому и вливать денег не будут. Более того, раз построена в РФ ж/д в обход Украины (и всего Донбасса в частности) с востока, то и не планировали они этого. Это надо адекватно воспринимать… Разрыв Донбасса – это страшнейшее обоюдное преступление Киева и Москвы», – резюмирует Николай.

Есть и противоположное мнение. «Ну и смысл скулить? Что, первый раз такое на нашей памяти… Побеждает не тот, кто помнит о прошлом, а тот, кто смотрит в будущее, учитывая ошибки прошлого», – уверена Светлана.

Кроме того, жительница Ясиноватой, комментируя фото, рассказывает о нынешней ситуации на железной дороге. «Ж**а на ж/д. Народ уходит семьями. Уезжают. Мы – тупиковая станция теперь… Последние деньги с умирающий дороги, как стервятник, тянет некий созданный ВТС "Концерн"... И да, с апреля хотят из 3-х депо сделать 2. Но все время пока откладывают. Никак, видно, не поделят... Так что об интеграции в РЖД или поездах в Россию...», – пишет Людмила.