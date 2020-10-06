Ремонты и подготовка к соревнованиям – на энтузиастах: В «ДНР» назвали проблемы туристов-парусников (Фото)

В «ДНР» парусный туризм держится исключительно на энтузиастах. И молодежи – практически нет. Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

В конце сентября на Старобешевском водохранилище состоялась 41-я регата за «Кубок Донбасса».

Соревнования проходили в течение 2-х дней, и все это время ветер оставался достаточно сильным. Однако ветер все же позволил выйти катамаранам на воду. Состоялось несколько гонок по треугольнику, не обошлось без порванных парусов и перевернутых катамаранов.

Абсолютным лидером регаты, которому достался «Кубок Донбасса», стал экипаж парусного судна «Абуяка» из Донецка (капитан – Юрий Лесничий). Остальные призовые места поделили между собой экипажи из Макеевки. Второе место у экипажа парусного судна «Икар» (капитан – Сергей Бондаренко), третье – у «Меркурия» (капитан – Юрий Беляев).

Капитан «Мистраля» Ольга Дмитрук рассказала о проблемах в этом виде спорта. «Печально, парусный туризм у нас в республике жив, скорее, вопреки, чем благодаря. Все соревнования, подготовка к ним, ремонты держатся исключительно на наших плечах, и только благодаря энтузиастам каждый год на водоемах Донбасса разворачиваются паруса», – призналась Ольга Дмитрук.

«Главное в туризме – это походы. А походов у нас практически нет. Я назову всего 4 экипажа, которые совершали парусные походы за минувшие 7 лет. Я не вижу молодежи в парусном туризме. Для того, чтобы она туда пришла и у нас появилась смена, необходима серьезная поддержка государства», – добавила она.