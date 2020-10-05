COVID-19: Степанов рассказал, устоит ли система здравоохранения Украины

Сейчас в Украине в 5 раз больше больных коронавирусом или с подозрением, чем в июле. Об этом, отвечая на вопрос, может ли система здравоохранения не выдержать наплыва больных, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас в середине июля количество пациентов, одновременно находящихся в больницах, составляло чуть более 3500 человек больных коронавирусом. На сегодняшний день у нас больных или с подозрением – уже более 16 тыс., это практически в 5 раз больше. И заполняется каждый день. У нас есть предел», – сказал министр.

Также Степанов назвал главные проблемы с эпидемией.

«Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тыс. кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше, – ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь. Мы, возможно, еще на 15 тыс. коек увеличим», – сказал он.