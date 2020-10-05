COVID-19: На Донетчине – новые смерти и новые заболевшие (Карта)

В Донецкой области зафиксированы 5 новых смертей от коронавирусной болезни: 2 человека умерли в Константиновке, по одному – в Славянске, Бахмуте и Мариуполе. Эти смерти произошли в течение нескольких последних дней. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.
По его словам, в сводной статистике больных за 4 октября прибавилось 225 человек, в том числе 23 ребенка:
- 128 – в Краматорске;
- 52 – в Мариуполе;
- 14 – в Николаевке;
- 9 – в Мирнограде;
- по 8 – в Славянске и Угледаре;
- по 2 – в Лиманской ОТГ и Мангушском районе;
- по 1 – в Константиновке и Марьинском районе.
«Напоминаю, что эпидемическая ситуация в области постепенно ухудшается, и уже с понедельника, 5 октября, Бахмут, Угледар и Славянский район отнесены к оранжевой зоне; Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы – к желтой», – написал губернатор.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 413 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 554 человека;
- на лечении – 2 799 пациентов;
- летальных случаев – 60.