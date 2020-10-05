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COVID-19: На Донетчине – новые смерти и новые заболевшие (Карта)

05.10.20 08:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области зафиксированы 5 новых смертей от коронавирусной болезни: 2 человека умерли в Константиновке, по одному – в Славянске, Бахмуте и Мариуполе. Эти смерти произошли в течение нескольких последних дней. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

По его словам, в сводной статистике больных за 4 октября прибавилось 225 человек, в том числе 23 ребенка:

  • 128 – в Краматорске;
  • 52 – в Мариуполе;
  • 14 – в Николаевке;
  • 9 – в Мирнограде;
  • по 8 – в Славянске и Угледаре;
  • по 2 – в Лиманской ОТГ и Мангушском районе;
  • по 1 – в Константиновке и Марьинском районе.

«Напоминаю, что эпидемическая ситуация в области постепенно ухудшается, и уже с понедельника, 5 октября, Бахмут, Угледар и Славянский район отнесены к оранжевой зоне; Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы – к желтой», – написал губернатор.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 413 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 554 человека;
  • на лечении – 2 799 пациентов;
  • летальных случаев – 60.

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