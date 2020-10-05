КПВВ «Станица Луганская» возобновляет работу (График)

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» сегодня, 5 октября, возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, восстанавливает работу КПВВ «Станица Луганская». КПВВ будет функционировать по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30.

В штабе напомнили, что работа КПВВ была приостановлена в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.