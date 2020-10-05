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Коронавирус у Пятова и Степаненко: ФК «Шахтер» уходит на самоизоляцию

05.10.20 09:14
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

Вратарь ФК «Шахтер» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко после матча с «Десной» получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными», – говорится в сообщении.

«Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», – проинформировали в пресс-службе.

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