Сводка из зоны ООС за 4 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 4 октября, НВФ 4 раза нарушали режим прекращения огня. Так, неподалеку Авдеевки и Катериновки зафиксированы выстрелы со стороны противника из стрелкового оружия, около Водяного – из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались село Спартак, окрестности сел Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.). При обстрелах применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.