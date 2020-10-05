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В Украине за сутки зафиксировали 3 774 новых случая COVID-19

05.10.20 09:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксированы 3 774 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«5 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 3 774 новых случая. Всего проведено 2 397 905 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 145 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 4 413 случаев COVID-19, в Луганской – 1 294 случая.

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