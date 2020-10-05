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Донецкая область – в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки

05.10.20 10:34
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 226 новых случаев COVID-19. Это один из самых высоких показателей в Украине. Об этом сегодня, 5 октября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 446 случаев, в том числе г. Харьков – 285, Сумской области – 282 случая, в том числе г. Сумы – 178, Донецкой области – 226 случаев, Днепропетровской области – 206 случаев и г. Киев – 286 случаев», – сказал Степанов.

Напомним, руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил о 225 новых случаях коронавируса.

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