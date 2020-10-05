Луганщина в огне: Где продолжаются пожары и почему КПВВ могут закрыть

На Луганщине продолжают тушить пожары. О ситуации в регионе на сегодня, 5 октября, сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Он напомнил, что сегодня в 9:00 возобновлен пропуск людей на КПВВ «Станица Луганская». При этом Гайдай отметил, что на временно неподконтрольной украинской власти территории наблюдается задымление. И если этот дым достигнет пешеходного перехода, работа КПВВ может быть приостановлена.

Сейчас ликвидация последствий пожара продолжается в 9 районах Луганщины. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского районов, а также вблизи Северодонецка, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

За прошедшие сутки погибшие не обнаружены. Авиация ГСЧС 4 октября осуществила: 21 вылет самолетами (сброшено 168 тонн воды), 112 – вертолетами (244 тонн воды). Сегодня самолеты будут работать вблизи Гавриловки, Боровеньков, вертолеты – вблизи Александровки.

По состоянию на 8:00 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, на 3 очагах пожары локализованы:

на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов. Привлечены 717 человек и 109 единиц техники;

вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка. Пожар локализован в 19:30 3 октября на площади около 6 тыс. га. Привлечены 391 человек и 63 единицы техники;

вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район). Пожар локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечены 264 человека и 44 единицы техники;

вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар в 9:00 4 октября ликвидирован;

между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район) пожар камыша и сухой растительности в 19:30 3 октября ликвидирован;

вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар локализован в 19:30 3 октября на площади около 2 тыс. га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ. Привлечены 449 человек и 34 единиц техники;

вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) пожар камыша и сухой растительности в 9:15 4 октября ликвидирован.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.