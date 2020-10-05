В Константиновке стартовал новый сезон в Школе поварского искусства

В Константиновской Школе поварского искусства 3 октября Фонд Бориса Колесникова объявил о старте нового учебного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первый мастер-класс после длительного карантинного перерыва для учеников Константиновского профессионального лицея провел шеф-повар школы Сергей Видулин. Он продемонстрировал поэтапное приготовление двух блюд средиземноморской кухни – дорадо в соляном коконе с оливковым гарниром и капрезе с моцареллой и песто.

«Вынужденные каникулы наконец-то закончились, и наша школа вновь встречает учеников со всего Донецкого региона. В новом сезоне шеф-повара будут знакомить юных коллег с кухнями народов мира, рассказывать о тонкостях и секретах кулинарии. Уже с понедельника ребята займутся кондитеркой, а через неделю будут готовить блюда украинской кухни. Поэтому регистрируйтесь на сайте Фонда Бориса Колесникова, и милости просим на нашу кухню!», – говорит Сергей Видулин.

Записаться на мастер-классы могут группы школьников, студентов пищевых вузов и трудовые коллективы Донетчины. Молодые повара говорят: учиться в Школе поварского искусства – одно удовольствие.

«Хочу поблагодарить Бориса Викторовича Колесникова за предоставленную возможность совершенствовать навыки, перенимать опыт у лучших шеф-поваров страны. Мы счастливы работать на такой шикарной кухне, узнавать от старших коллег массу интересной и полезной для себя информации. Каждый из нас мечтает в будущем стать шеф-поваром, работать в известных украинских и зарубежных ресторанах, и мы уверенно идем к своей цели», – поделилась впечатлениями ученица Дарья Яцина.

Напомним, школа была открыта Фондом Бориса Колесникова для бесплатного обучения молодых поваров и кондитеров Донецкой области кулинарному делу, а также для повышения квалификации трудовых коллективов. Фонд Бориса Колесникова 12 лет реализует социальные, образовательные и спортивные проекты в Донецкой области. Все они призваны оказать поддержку местному населению, в частности, школьникам и студентам.