Опубликованы данные по коронавирусу на подконтрольной Луганщине и в «ЛНР» (Карта)

На подконтрольной украинским властям части Луганщины всего подтверждены 1 294 случая коронавируса, в «ЛНР» – 1 049 случаев COVID-19.

Как сегодня, 5 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, за выходные подтверждены 154 новых случая, в том числе COVID-19 диагностирован у 3-х детей.

Зафиксированы 2 летальных случая: умерли 62-летняя жительница Северодонецка и 43-летняя жительница Беловодского района.

Всего по состоянию на 5 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 294 случая коронавирусной болезни. Из них:

выздоровели – 613 человек;

продолжает лечение – 664 пациента (в том числе 17 детей (на стационарах лечатся 132 человека, амбулаторно – 532);

умерли – 17 человек.

Как сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР», в «ЛНР» медики за сутки зафиксировали 1 летальный случай.

Всего в «ЛНР» по состоянию на 09:00 5 октября – 1 049 случаев коронавируса, из них:

выздоровели – 810 человек;

умер – 41 пациент.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 октября в Украине COVID-19 заболели 230 236 человек (101 252 пациента выздоровели, 4 430 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 413 случаев (выздоровели – 1 554 пациента, летальных случаев – 60).

В «ДНР» – 3 839 случаев коронавируса (выздоровели – 2 147 человек, летальных случаев – 224).