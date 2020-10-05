Ситуация на КПВВ «Станица Луганская»: «ЛНР» перекрывала мост, в соцсетях пишут о сотнях людей (Фото)

«ЛНР» сегодня, 5 октября, пропускает через линию разграничения на КПП в районе Станицы Луганской по 15 человек с 11:00.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, «ЛНР» прекратила пропуск в районе 10:00. «В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится около нескольких тысяч человек», – отметили в пресс-службе.

Позже там добавили, что «в 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек».

В соцсетях очевидцы сообщают, что очередь на украинском КПВВ «Станица Луганская» сегодня утром состояла из сотен людей: около 700-800 человек ожидали прохода. Также люди публикуют фото:

Ранее сообщалось, что в связи со второй волной COVID-19, в «ЛНР» ужесточили требования к прибывающим в «республику». Теперь все прибывшие будут отправляться на обязательную 14-дневную обсервацию в больницы.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.