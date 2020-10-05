На Донетчине начали восстанавливать разрушенный в 2014-м году путепровод (Фото)

На Донетчине начато строительство путепровода на км 730 + 554 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Должанский. Работы ведутся в рамках национальной программы «Большая стройка». Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Донецкой области.

Сообщается, что сейчас на объекте проводятся подготовительные работы, которые начались 28 сентября.

«Путепровод через железнодорожные пути, находится на землях Бахмутского района Донецкой области. Из-за агрессии Российской Федерации на востоке Украины в 2014 году был разрушен прогон 3-4 путепровода на км 730 + 554 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Должанский (на г. Ростов-на-Дону)», – рассказали в пресс-службе.

Стоимость строительства составляет 37 320 130 грн. Сумма 2020 года – 29 295 000 грн.

Подрядная организация – ООО «ХарківМістДорБуд».

В Службе автомобильных дорог в Донецкой области просят водителей учитывать, что движение ведется в объезд путепровода.