Их оставили тут: Волонтеры показали собак в горевшем поселке Луганщины (Фото)

На Луганщине, спасаясь от пожаров, некоторые люди оставили домашних животных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Новые друзья в Вороновом (поселок на окраине Северодонецка – ред.). Их оставили тут...», – написал Каплин.

Опубликовал он еще одно фото, на котором собака находится рядом со сгоревшим домом:

«Безысходность… Невыносимо… Жалко всех… Бросили на голодную смерть… Это его двор, он его охраняет, все правильно», – пишут люди в комментариях.

Также местные жители сообщают, что многие животные погибли, потому что хозяева их не отвязали или закрыли в домах, не дав шанса спастись.

«Очень жаль людей и животных, это настоящая трагедия. Его дом сгорел, его хозяева уехали к родственникам в Северодонецк и долго еще, а может и никогда – не вернутся. Его бросили в беде, а он все равно предан», – рассказал о собаке с последнего фото Александр.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.