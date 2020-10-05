Будем изучать и советоваться: Кравчук рассказал о возможной замене Фокина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не будет спешить с заменой уволенному Витольду Фокину. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы не будем спешить (с кадровыми назначениями, – ред.). Будем изучать, будем думать, будем общаться, чтобы это было коллективное решение, и советоваться с людьми, которые знают, кого можно предложить. Этот вопрос не является сейчас срочным. Срочным является другое – сделать все, чтобы ускорить мир на Донбассе. А первое главное задание – добиться нормандской встречи», – сказал он.

По словам Кравчука, у Украины есть определенные достижения в выполнении договоренностей, и нынешнего состава украинской делегации в ТКГ достаточно для дальнейшей работы.

«По крайней мере, мы можем говорить, что решения парижских встреч уже имеют конкретные формы, то есть определенные достижения. Будем двигаться вперед, это главное. Я думаю, что тем составом, который есть сейчас в украинской делегации в ТКГ, мы можем двигаться вперед, главное – чтобы нам навстречу двигались и Россия, и ОРДЛО, и другие чиновники. На той стороне должны тоже понять, что кроме мира, ничего быть не может. Но для этого должны быть усилия, время, договоренности, компромиссы. Идет очень сложная аналитическая и организационная работа, и делегация полностью работает, выполняя решение власти, Конституцию и законы Украины. Мы общаемся с Офисом президента, с самим президентом, это совместные действия в этом очень важном направлении», – сказал он.

Кравчук добавил, что Витольд Фокин работал в ТКГ недолго – полтора месяца, до его назначения не было этой должности (один из заместителей главы украинской делегации, – ред.), но делегация нормально работала. Поэтому после увольнения провалов в возможностях делегации не будет, заверил он. Но если назначат замену, этот человек не обязательно должен быть родом с Донбасса, как Фокин, сказал Кравчук.

«Есть люди, которые не родились на Донбассе, но там работали всю жизнь, занимали там важные позиции – организационные, политические, хозяйственные. Они хорошо знают Донбасс. Но я еще раз скажу – мы думаем, как создать совет людей. Не одного человека взять, а собрать совет людей, которые будут собирать возможности, мысли и предложения», – сказал он.