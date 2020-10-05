Лекарств не нашли: В «ЛНР» от пневмонии умер один из командиров незаконных вооруженных формирований

В «ЛНР» от пневмонии умер один из командиров незаконных вооруженных формирований Алексей Павлов («Леший»).

Как сообщают в местных пабликах в соцсетях, 3 октября вечером «умер командир 16 БТРО Алексей Павлов ("Леший")». «Предварительная информация о причине смерти – двухсторонняя пневмония. Буквально за 2 дня», – отмечается в сообщении.

По информации из соцсетей, еще 3 октября утром Павлову не могли найти необходимые лекарства в «ЛНР». И в тот же день вечером несколько источников подтвердили, что он умер.

В многочисленных комментариях местные жители пишут о том, что командир НВФ болел COVID-19, однако врачам сейчас запрещают ставить такой диагноз.

«У нас в республике Ковид под табу, всем, в основном, ставят пневмонию… В Алчевске тесты не делают, а больных очень много. Если всем будут ставить Ковид, то все границы закроют, и это волнует правительство. А то что люди мрут, это все равно… Это Ковид, а не пневмонии, врачи статистику занижают», – пишут в соцсетях.

Также люди отмечают, что вопрос с лекарствами в «республике» стоит очень остро: «И никто не написал, почему лекарства не нашли? Почему у нас сейчас для больных ничего нет? Только и видно вопросы, где найти антибиотики?... Искали для этого человека. А так целый квест – найти антибиотики».